Peugeot 308 prende fuoco sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria, tutti in salvo: le FOTO

Oggi alle ore 09:00 una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone interveniva per un incendio autovettura sulla statale 106 km 240. L’auto una Peugeot 308 che stava procedendo in direzione Crotone, per cause da accertare durante la marcia andava in fiamme, il conducente vedendo il fumo allertava i soccorsi mettendosi in salvo uscendo in tempo dall’abitacolo.

All’arrivo dei vigili del fuoco le fiamme si erano già propagate sulla parte anteriore, immediatamente iniziavano le operazioni di spegnimento evitando che le stesse potessero coinvolgere l’intera autovettura, si metteva quindi in sicurezza la zona circostante. Sul posto per il ripristino della sede stradale e i rilievi del caso ANAS, Polizia e Carabinieri.

