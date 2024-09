Palmi, agricoltore offre la possibilità ai cittadini di coltivare la terra | INTERVISTA

StrettoWeb

Innovativo servizio da parte di un agricoltore di Palmi, il quale offre la possibilità ai cittadini di coltivare la terra in piccoli appezzamenti di terreno. Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il coltivatore spiega: “chi vuole passare il tempo libero per produrre prodotti mi può contattare”.

“Bisognerebbe tornare agli anni in cui l’agricoltura era un pezzo importante delle nostre vite. Dove si trovano i terreni? In località Ponte Vecchio tra Gioia Tauro, Seminara e Palmi”, conclude.

