Un Palermo formato trasferta sbanca anche Bolzano: Sudtirol KO 1-3

E sono tre di fila in trasferta. Il Palermo, ad oggi, è bello fuori casa. Dopo Cremona e Castellammare, i rosanero sbancano anche Bolzano nel posticipo di Serie B. In casa del Sudtirol finisce 1-3 per la squadra di Dionisi, che balza a quota 11, a meno due dal secondo posto. Al “Druso” la sblocca Baniya al 20′, ma in avvio di ripresa pareggia Casiraghi. Il nuovo vantaggio è con Diakite all’ora di gioco, poi Insigne fa tris nel finale.

Risultati Serie B, 7ª giornata

Cittadella-Frosinone 1-2

Bari-Cosenza 1-1

Carrarese-Reggiana 0-0

Sassuolo-Spezia 0-0

Cesena-Mantova 4-2

Juve Stabia-Pisa 2-0

Modena-Sampdoria 1-3

Salernitana-Catanzaro 0-0

Sudtirol-Palermo 1-3

Classifica Serie B

Pisa 16 Spezia 13 Sassuolo 12 Cesena 11 Juve Stabia 11 Palermo 11 Cremonese 10 Mantova 10 Bari 9 Brescia 9 Sudtirol 9 Reggiana 9 Modena 8 Sampdoria 8 Salernitana 8 Catanzaro 7 Cittadella 7 Frosinone 6 Cosenza 5 (-4) Carrarese 4

