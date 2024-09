Ospedale Cosenza, Antoniozzi (FdI) sul sit-in del PD: “legittimo ma sbagliato, vi spiego perché”

StrettoWeb

“Il sit-in del PD dinanzi all’ospedale di Cosenza organizzato per domani è una manifestazione democratica e legittima e come tale è compito di chi governa tenerne sempre conto. Tuttavia ritengo che sia una mossa sbagliata perché sulla sanità ci vuole collaborazione istituzionale e condivisione e perché il grande vulnus si è consumato in quel lungo e infruttuoso periodo di commissariamento esterno che ha visto protagonista anche il PD”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Semmai credo che il PD debba impegnarsi insieme a noi per dire che si deve porre fine al commissariamento, cosa peraltro richiesta anche da Occhiuto, e andare alla gestione ordinaria. È una cosa che ribadisco al segretario regionale Irto – dice Antoniozzi – perché il commissariamento non ha più senso e bisogna che la sanità torni a essere gestita con una collegialità ordinaria”.

“Il Pd deve fare autocritica sul quinquennio in cui ha governato e nel quale Renzi, Gentiloni e Conte se ne sono infischiati della Calabria. Da democratico, però, prendo atto che ci sarà questa manifestazione e vedrò come si svolgerà – conclude Antoniozzi – perché qualsiasi azione politica è di per sé legittima anche se infondata”.

