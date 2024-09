Il ministro Piantedosi in Calabria: “su Province idea scellerata, urgente tornare al voto dei cittadini”

StrettoWeb

Le Province sono state oggetto di una “scellerata prospettiva di abolizione frutto solo di un feticcio ideologico che non trovava riscontro in nessun’altra esigenza concreta. Un percorso rimasto a metà che ha fatto sì che ci sia adesso una cronica difficoltà delle Province ma soprattutto una regolamentazione frastagliata“. A dirlo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi partecipando a Catanzaro ad un seminario sulla riforma degli Enti locali.

“La prospettiva seguita dai percorsi di riforma – ha aggiunto – è quella di restituire alle Province la propria dignità istituzionale mediante il ripristino delle loro originarie funzioni e riassegnandovi il ruolo di cerniera tra ordinamento regionale e locale“.

Progetti, ha proseguito il ministro, che “mirano quindi a far riacquisire alle Province la veste di enti autonomi direttamente rappresentativi delle collettività locali, con il ripristino dell’elezione a suffragio universale e diretto del Presidente e del Consiglio provinciale, capaci di sostenere l’attività dei Comuni, riconducendone a sintesi le istanze. Sulla stessa scia, con i progetti di riforma attualmente in discussione anche per le Città metropolitane si intende introdurre l’elezione diretta del sindaco e dei consiglieri al fine di creare una connessione più stretta con i cittadini amministrati e con i territori”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.