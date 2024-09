Milazzo, prosegue la pulizia delle caditoie sul territorio comunale

StrettoWeb

Prosegue la pulizia delle caditoie presenti sul territorio di Milazzo con particolare attenzione alle zone che presentano maggiori criticità. La programmazione riguarda infatti in una prima fase le strade che per conformazione e posizionamento, possono essere soggette a possibilità di maggiori disagi in caso di abbondanti piogge, ma a seguire l’attività interesserà tutte le strade milazzesi.

Ad eseguire l’intervento la Caruter, nell’ambito dei servizi aggiuntivi dell’appalto settennale di igiene ambientale. Quotidianamente gli addetti della società inviano all’ufficio Ambiente di palazzo dell’Aquila il report della pulizia con elenco, video e foto dei tombini puliti e di quelli che invece sono bloccati e non permettono l’intervento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.