Milazzo, criticità all’ospedale Fogliani. Uil-Fpl: “si faccia indagine”

La Uil-Fpl di Messina, con una nota a firma del segretario generale Livio Andronico, denuncia per l’ennesima volta le criticità dell’ospedale Fogliani di Milazzo. La nota è indirizzata ai vertici dell’Asp di Messina e per conoscenza alle autorità competenti.

“Premesso che, la scrivente organizzazione sindacale al fine di recuperare risorse umane, individuando la giusta ricollocazione, in funzione delle specifiche caratteristiche e mansioni presso i diversi reparti che necessitano e che in atto sono carenti di personale, con diverse note inviate precedentemente tramite pec, aveva denunziato al Management dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, la gravissima problematica di utilizzo inappropriato del personale infermieristico. Per fare qualche esempio: ricollocazione del personale del comparto utilizzato in maniera inappropriata presso il Presidio Ospedaliero di Milazzo; carenza di personale medico ed infermieristico presso la U.O.C di Cardiologia del P.O. di Milazzo (personale medico trasferito nel P.O. di sant’Agata Militello); criticità organizzative del personale Area Comparto del personale del Pronto soccorso generale del P.O. di Milazzo; UU.OO. con personale dell’Area del Comparto in sovrannumero e di conseguenza sottratti ai reparti con carenza di personale. Purtroppo a tutt’oggi nessun riscontro è pervenuto alla scrivente organizzazione sindacale e pertanto, si reitera la richiesta di indagine ispettiva e si chiede nel contempo di essere auditi, per chiarire ed approfondire alcuni aspetti importanti già denunciati con precedenti note”, rimarca la nota sindacale.

