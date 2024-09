Meteo Trapani, le previsioni per domani sabato 28 settembre

StrettoWeb

Sabato 28 Settembre a Trapani si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio sereno che si trasformerà in condizioni più nuvolose nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, con picchi che raggiungeranno i 24,5°C durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole e la possibilità di pioggia leggera nel pomeriggio potrebbero influenzare le attività all’aperto, mentre il vento, prevalentemente da nord, si presenterà con intensità moderata.

Nella notte, Trapani godrà di un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 4%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’84%. La brezza leggera accompagnerà le prime ore della giornata, con una velocità del vento di circa 13,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, raggiungendo una copertura nuvolosa che toccherà il 97% entro le ore centrali. Le temperature si manterranno stabili, oscillando tra i 23,9°C e i 24,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 15,6 km/h, e si prevede una probabilità di pioggia leggera che potrebbe manifestarsi nel pomeriggio.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con la possibilità di pioggia leggera attesa intorno alle 14:00. La temperatura scenderà leggermente, stabilizzandosi attorno ai 24,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un 100% di nuvole, e il vento continuerà a soffiare da nord, con intensità che potrà raggiungere i 19,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo miglioreranno, con il cielo che tornerà a schiarirsi. Le temperature scenderanno a 22,5°C e la copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portando a un cielo sereno o con poche nuvole. La brezza si farà sentire, con velocità che varierà tra i 12,5 km/h e i 19 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle possibili variazioni meteo, specialmente nel pomeriggio di Sabato, quando la pioggia leggera potrebbe influenzare le attività all’aperto. Domani e dopodomani si prevede un clima più stabile, ideale per godere delle bellezze di Trapani.

Tutti i dati meteo di Sabato 28 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.4° perc. +24° Assenti 11.1 SO max 13.3 Libeccio 85 % 1013 hPa 5 cielo sereno +23° perc. +23.6° Assenti 7.3 O max 12.7 Ponente 87 % 1014 hPa 8 cielo coperto +24.2° perc. +24.6° Assenti 10.1 ONO max 18.1 Maestrale 77 % 1015 hPa 11 cielo coperto +24.4° perc. +24.8° Assenti 15.6 ONO max 17.4 Maestrale 75 % 1016 hPa 14 pioggia leggera +24.2° perc. +24.8° 0.21 mm 15.3 NNO max 18.1 Maestrale 78 % 1015 hPa 17 cielo coperto +23° perc. +23.4° prob. 12 % 19.3 NNE max 22.7 Grecale 77 % 1017 hPa 20 poche nuvole +22.4° perc. +22.5° Assenti 12.5 NNO max 17 Maestrale 72 % 1019 hPa 23 poche nuvole +21.6° perc. +21.4° Assenti 18.6 ONO max 21.1 Maestrale 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 18:53

