Meteo Trapani, le previsioni per domani giovedì 12 settembre

Le previsioni meteo per Trapani indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 24°C e i 25°C, mentre il vento soffierà moderato, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1012 hPa, segnalando una stabilità meteorologica.

Nella notte, Trapani si presenterà con un cielo sereno e poche nuvole, con temperature che si attesteranno attorno ai 23,6°C. La velocità del vento sarà di circa 17,4 km/h, proveniente da Nord Ovest, creando una brezza vivace. L’umidità si manterrà attorno al 67%, garantendo un clima notturno confortevole.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà parzialmente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 07:00. Le temperature saliranno fino a 24,8°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità di circa 18,8 km/h. Le nubi sparse si faranno più evidenti, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno notevolmente, con il ritorno di un cielo sereno. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 25,1°C, mentre il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi intorno ai 21 km/h. L’umidità scenderà al 62%, rendendo l’aria più secca e piacevole.

La sera porterà con sé un cielo che si manterrà parzialmente nuvoloso, con temperature che si attesteranno attorno ai 24°C. La brezza continuerà a soffiare, ma con intensità ridotta, intorno ai 9,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 66%, ma senza compromettere il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni evidenzieranno un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature gradevoli e un clima generalmente secco. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nel fine settimana, che potrebbe portare a qualche possibile pioggia. Rimanere aggiornati sulle previsioni meteo sarà fondamentale per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 12 Settembre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 12.7 NNO max 15.8 Maestrale 68 % 1011 hPa 5 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 8.3 ONO max 10.7 Maestrale 69 % 1012 hPa 8 nubi sparse +24.9° perc. +25.1° Assenti 21.9 ONO max 20.4 Maestrale 61 % 1013 hPa 11 nubi sparse +25.1° perc. +25.3° Assenti 22.9 O max 24.7 Ponente 62 % 1013 hPa 14 cielo sereno +24.9° perc. +25.1° Assenti 20.7 O max 22.8 Ponente 62 % 1012 hPa 17 cielo sereno +24.5° perc. +24.7° Assenti 13.6 O max 17.2 Ponente 63 % 1012 hPa 20 poche nuvole +24° perc. +24.2° Assenti 13.1 OSO max 16.4 Libeccio 68 % 1012 hPa 23 nubi sparse +24.1° perc. +24.3° prob. 9 % 21.4 OSO max 28.8 Libeccio 69 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 19:18

