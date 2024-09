Meteo Siracusa, le previsioni per domani venerdì 13 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Siracusa per Venerdì 13 Settembre si presenteranno favorevoli, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 24°C, accompagnate da una leggera brezza proveniente da Ovest. Con il passare delle ore, le previsioni del tempo indicano un aumento della temperatura, che raggiungerà i 29°C nel pomeriggio, mantenendo un clima secco e senza precipitazioni.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si manterrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 5%. Le temperature si attesteranno tra i 24,7°C e i 25,2°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 21,3 km/h e i 30,8 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 51,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 58%, garantendo un clima piacevole.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere prevalentemente sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 29°C intorno alle 10:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 34 km/h, mantenendo una sensazione di freschezza. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 44%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che si manterranno sui 29°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata, attorno ai 34 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità rimarrà bassa, contribuendo a un clima secco e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a circa 23°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma non supererà il 53%.

In conclusione, le previsioni meteo per Siracusa nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Domani, Sabato, si prevede un clima simile, mentre Domenica potrebbe esserci un leggero aumento della nuvolosità, ma senza significative variazioni nelle temperature. Gli amanti del sole e delle temperature miti troveranno sicuramente soddisfazione in queste condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 13 Settembre a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +24.6° perc. +24.8° Assenti 26.7 O max 46.4 Ponente 62 % 1011 hPa 5 nubi sparse +25.2° perc. +25.3° Assenti 30.8 O max 51.5 Ponente 60 % 1011 hPa 8 poche nuvole +27° perc. +27.8° prob. 3 % 36.3 O max 47.5 Ponente 57 % 1012 hPa 11 poche nuvole +29.3° perc. +29.5° Assenti 35.6 O max 44.3 Ponente 46 % 1011 hPa 14 cielo sereno +29.7° perc. +29.5° Assenti 34.4 O max 42.7 Ponente 42 % 1010 hPa 17 cielo sereno +27.6° perc. +27.8° Assenti 30 O max 38.4 Ponente 46 % 1011 hPa 20 cielo sereno +24.8° perc. +24.6° Assenti 28.1 ONO max 35.7 Maestrale 49 % 1013 hPa 23 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 29.8 O max 41.3 Ponente 53 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 19:05

