Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

Nella giornata di Mercoledì 18 Settembre, Reggio Calabria si troverà ad affrontare un clima variabile, caratterizzato da momenti di pioggia leggera e schiarite. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 20°C durante le ore notturne, per poi salire fino a raggiungere i 24,7°C nel corso della mattina. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, alternando momenti di cielo coperto a fasi di nubi sparse. La presenza di pioggia leggera sarà un elemento distintivo, soprattutto nelle ore centrali del pomeriggio.

Durante la notte, il meteo di Reggio Calabria si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 92%. La temperatura si manterrà intorno ai 20,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, portando a condizioni di cielo sereno e temperature che scenderanno leggermente.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un aumento della temperatura, che raggiungerà i 24,7°C entro le 12:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa rimarrà significativa, con un cielo prevalentemente coperto fino alle 09:00. Le probabilità di pioggia saranno basse, ma non si escludono brevi piogge sporadiche.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le previsioni del tempo indicano che tra le 13:00 e le 17:00 si verificheranno piogge intermittenti, con accumuli che non supereranno i 0,18mm. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 22,1°C nel tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con un’intensità del vento che varierà tra i 7 e gli 8 km/h.

Nella sera, le condizioni meteo miglioreranno, con schiarite che si faranno più frequenti. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 21°C, mentre la copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo sereno verso le 19:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord, mantenendo l’umidità a livelli moderati.

In conclusione, le previsioni meteo per Reggio Calabria nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni, con un ritorno a cieli sereni e temperature più elevate. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con temperature che potrebbero superare i 25°C. Tuttavia, è sempre consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20.1° perc. +20.2° Assenti 9.1 N max 11.1 Tramontana 77 % 1013 hPa 5 nubi sparse +20° perc. +20.1° prob. 2 % 7.7 N max 9.7 Tramontana 76 % 1014 hPa 8 cielo coperto +23.5° perc. +23.5° prob. 2 % 4.3 N max 6 Tramontana 60 % 1014 hPa 11 nubi sparse +24.5° perc. +24.5° prob. 4 % 1.7 S max 7.9 Ostro 58 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +23.4° perc. +23.5° 0.18 mm 8.9 NNO max 10.3 Maestrale 64 % 1014 hPa 17 pioggia leggera +22.1° perc. +22.2° 0.1 mm 7.9 NNE max 9.7 Grecale 69 % 1015 hPa 20 nubi sparse +21° perc. +21° Assenti 7.7 NNE max 9.6 Grecale 74 % 1015 hPa 23 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° prob. 2 % 7.6 NNE max 9.1 Grecale 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:56

