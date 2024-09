Meteo Reggio Calabria, le previsioni per domani lunedì 9 settembre

StrettoWeb

Lunedì 9 Settembre si preannuncia come una giornata caratterizzata da previsioni meteo variabili a Reggio Calabria. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 27°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e non si registreranno precipitazioni. Con l’arrivo della mattina, le condizioni non cambieranno significativamente, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi a partire dalle 08:00. Le temperature scenderanno leggermente, mantenendosi tra i 25°C e i 27°C.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo indicano una continuazione delle piogge leggere, con una umidità che si manterrà elevata, attorno all’81%. Le temperature percepite potrebbero arrivare fino a 30°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 5 km/h e i 10 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali. A partire dalle 12:00, le piogge si intensificheranno, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0.69 mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto e nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 26°C. Le piogge si presenteranno intermittenti, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 79%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 12 km/h, contribuendo a un leggero abbassamento della temperatura percepita.

Con l’arrivo della sera, le previsioni meteo indicano un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 23°C. Le piogge continueranno a cadere, con accumuli che si manterranno su valori contenuti, attorno ai 0.33 mm. La copertura nuvolosa si ridurrà gradualmente, ma rimarrà comunque significativa, con una umidità che si manterrà elevata, attorno all’85%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Reggio Calabria nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica possano persistere, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si manterranno fresche e le precipitazioni potrebbero continuare a manifestarsi. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 9 Settembre a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +27.3° perc. +29.4° Assenti 9.3 SSE max 14.1 Scirocco 70 % 1010 hPa 5 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 7.8 SE max 11.3 Scirocco 77 % 1010 hPa 8 pioggia leggera +27.4° perc. +30.1° 0.51 mm 5.3 NNO max 11.4 Maestrale 75 % 1010 hPa 11 pioggia leggera +25.9° perc. +26.7° 0.29 mm 6.6 NE max 9.5 Grecale 82 % 1009 hPa 14 nubi sparse +27° perc. +28.6° prob. 71 % 5.9 SO max 10.9 Libeccio 66 % 1008 hPa 17 pioggia leggera +24.5° perc. +25.2° 0.28 mm 12.2 NNO max 20.6 Maestrale 81 % 1008 hPa 20 pioggia leggera +23.4° perc. +24° 0.26 mm 15.9 NNO max 24.1 Maestrale 85 % 1009 hPa 23 pioggia leggera +23.1° perc. +23.6° 0.33 mm 16.4 NNO max 30.1 Maestrale 82 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 19:10

