Meteo Palermo, le previsioni per domani domenica 29 settembre

Le condizioni meteo di Domenica 29 Settembre a Palermo si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano un’escursione termica moderata, con temperature che si attesteranno attorno ai 22°C durante il giorno, mentre la notte si registreranno valori più freschi, intorno ai 20°C. La presenza di venti leggeri da nord-ovest contribuirà a mantenere l’aria fresca e gradevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 30%. La temperatura si manterrà intorno ai 21,2°C, con una leggera brezza proveniente da ovest-nord-ovest a 13,4 km/h. L’umidità sarà al 68%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1020 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno e le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 22°C intorno alle ore 10:00. La brezza vivace da nord-ovest continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 17 km/h e i 18 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 54% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora sereno e temperature che si manterranno sui 21-22°C. A partire dalle ore 18:00, si prevede un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera che porterà a una copertura nuvolosa del 12%. Le precipitazioni saranno minime, con un accumulo di circa 0,16 mm. L’umidità aumenterà fino al 70%, mentre la temperatura percepita si attesterà attorno ai 20,6°C.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno per gran parte della notte. Le temperature scenderanno a circa 20°C, mantenendo un clima fresco e piacevole. La velocità del vento diminuirà, portandosi a valori intorno ai 10 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata prevalentemente serena, con un leggero cambiamento nel pomeriggio e la possibilità di piogge leggere in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature che si manterranno su valori gradevoli, rendendo l’inizio della settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 12.9 NO max 16.8 Maestrale 64 % 1019 hPa 5 cielo sereno +19.8° perc. +19.6° Assenti 17.2 NNO max 18.8 Maestrale 66 % 1019 hPa 8 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 18.9 NO max 23.8 Maestrale 57 % 1021 hPa 11 cielo sereno +22.3° perc. +22° Assenti 18 NO max 21.6 Maestrale 53 % 1021 hPa 14 cielo sereno +22.1° perc. +21.8° prob. 8 % 18.1 NO max 21.6 Maestrale 56 % 1020 hPa 17 cielo sereno +20.8° perc. +20.7° prob. 14 % 12.3 NO max 15.4 Maestrale 68 % 1020 hPa 20 nubi sparse +21.1° perc. +21° prob. 6 % 13.8 N max 16.6 Tramontana 66 % 1021 hPa 23 nubi sparse +20.5° perc. +20.3° Assenti 7.7 N max 10.9 Tramontana 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 18:48

