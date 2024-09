Meteo Messina, le previsioni per domani mercoledì 18 settembre

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Messina di Mercoledì 18 Settembre indicano una giornata caratterizzata da un’alternanza di condizioni meteorologiche. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma si schiarirà progressivamente, portando a un aumento delle temperature. La mattina vedrà un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che si alzeranno, mentre nel pomeriggio si prevedono piogge leggere che potrebbero interessare la città. Infine, la sera offrirà un miglioramento, con schiarite e temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Messina avrà un cielo coperto con una temperatura di circa 20,2°C e una copertura nuvolosa dell’86%. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h da Nord-Nord Ovest. Con il passare delle ore, il cielo si schiarirà, raggiungendo un cielo sereno alle 01:00 e mantenendo temperature simili fino alle 05:00, quando si registrerà una temperatura di 20°C.

La mattina inizierà con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 24,3°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa varierà dal 30% al 62%, con venti leggeri che soffieranno da Nord-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento. A partire dalle 13:00, si attenderanno piogge leggere, con una temperatura che scenderà a 22,3°C alle 14:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 65%, con una probabilità di pioggia che raggiungerà il 44% alle 15:00. Le piogge continueranno fino alle 16:00, quando si registreranno accumuli di circa 0,13 mm.

La sera porterà un miglioramento, con il cielo che si presenterà nuovamente sereno o con poche nuvole. Le temperature scenderanno a 20,5°C entro le 23:00, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 49%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità di circa 6,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Messina nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti. Giovedì e Venerdì potrebbero continuare a presentarsi condizioni variabili, con temperature che si manterranno attorno ai 20-24°C. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 18 Settembre a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +20° perc. +20° Assenti 5 NNO max 7.7 Maestrale 76 % 1013 hPa 5 poche nuvole +20° perc. +20.1° prob. 6 % 4.3 N max 6.9 Tramontana 76 % 1013 hPa 8 cielo coperto +23° perc. +23° prob. 6 % 7 NNE max 6.6 Grecale 63 % 1014 hPa 11 nubi sparse +24.3° perc. +24.3° prob. 9 % 6.4 NNE max 7.3 Grecale 58 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +22.3° perc. +22.4° 0.19 mm 8.4 N max 10.2 Tramontana 69 % 1014 hPa 17 nubi sparse +21.9° perc. +22° prob. 45 % 9.3 NNE max 11.7 Grecale 70 % 1015 hPa 20 poche nuvole +20.8° perc. +20.9° Assenti 7.5 NNE max 10.5 Grecale 74 % 1015 hPa 23 nubi sparse +20.5° perc. +20.6° prob. 1 % 6.4 NNE max 8.9 Grecale 75 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 18:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.