Meteo Enna, le previsioni per domani giovedì 26 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Enna per Giovedì 26 Settembre si preannunciano favorevoli, con temperature gradevoli e una prevalenza di cieli sereni e poche nuvole. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 17,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento graduale delle temperature fino a raggiungere i 26,5°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 15 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, oscillando tra il 31% e il 79% nel corso della giornata.

Durante la mattina, le temperature continueranno a salire, con valori che si attesteranno intorno ai 25,8°C alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà contenuta, con una percentuale che varierà dal 42% al 50%. La velocità del vento si manterrà tra i 4 e i 12 km/h, garantendo una leggera brezza che renderà l’aria più fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, il clima si stabilizzerà, con temperature che raggiungeranno il picco di 26,8°C alle 13:00. Le condizioni meteo rimarranno stabili, con poche nuvole e una bassa probabilità di precipitazioni. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1016 hPa, contribuendo a un clima sereno e stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 19,4°C alle 21:00. Il cielo si presenterà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Enna nei prossimi giorni indicano un clima prevalentemente stabile e soleggiato, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Anche nei giorni successivi, si prevede una continuità di condizioni meteo favorevoli, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Si consiglia di approfittare di queste giornate serene, poiché il clima mite e le belle giornate continueranno a caratterizzare la settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 26 Settembre a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.9° perc. +16.7° Assenti 3.3 ONO max 3.5 Maestrale 78 % 1019 hPa 5 nubi sparse +16.6° perc. +16.1° Assenti 3 ONO max 3.2 Maestrale 71 % 1018 hPa 8 nubi sparse +21.7° perc. +21.2° Assenti 5.9 O max 8 Ponente 48 % 1019 hPa 11 nubi sparse +25.8° perc. +25.3° Assenti 11.6 OSO max 12.9 Libeccio 34 % 1018 hPa 14 nubi sparse +26.7° perc. +26.3° Assenti 14.1 OSO max 14.9 Libeccio 31 % 1016 hPa 17 poche nuvole +22.3° perc. +21.8° Assenti 11.6 SO max 21.3 Libeccio 48 % 1017 hPa 20 poche nuvole +19.8° perc. +19.4° Assenti 3.8 SSO max 4.3 Libeccio 60 % 1018 hPa 23 cielo sereno +18.8° perc. +18.4° Assenti 1.7 SO max 2.7 Libeccio 64 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.