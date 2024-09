Meteo Catania, le previsioni per domani domenica 29 settembre

StrettoWeb

Le condizioni meteo a Catania per Domenica 29 Settembre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli. Durante la giornata, si registreranno valori di temperatura che varieranno tra 21°C e 26°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, garantendo un’ottima visibilità e permettendo di godere di un cielo limpido.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 24°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse per poi diventare sereno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 20,7 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Durante la mattina, il clima rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a 26°C. La brezza leggera proveniente da est contribuirà a rendere l’aria piacevole. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 36% entro le ore centrali della giornata. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che rimarrà assente.

Nel pomeriggio, il sole continuerà a splendere, mantenendo le temperature stabili intorno ai 26°C. Le condizioni di sereno si protrarranno, con una leggera diminuzione della temperatura verso le ore serali. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 16,1 km/h. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà su valori moderati, attorno al 47%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 21°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort climatico.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori primaverili. L’assenza di precipitazioni e la predominanza di cieli sereni suggeriscono un inizio di settimana all’insegna del bel tempo. Si consiglia di approfittare di queste giornate per attività all’aperto, poiché il clima si preannuncia ideale per godere della bellezza della città e dei suoi dintorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 29 Settembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +22.8° perc. +22.8° prob. 11 % 7.8 NNO max 18.8 Maestrale 60 % 1015 hPa 5 cielo sereno +21.8° perc. +21.5° Assenti 6.8 N max 11.9 Tramontana 56 % 1017 hPa 8 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 6.1 SO max 9 Libeccio 47 % 1018 hPa 11 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 4.3 ESE max 11.2 Scirocco 37 % 1018 hPa 14 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 6.7 ESE max 9.1 Scirocco 37 % 1017 hPa 17 cielo sereno +24.1° perc. +23.8° Assenti 16.1 NE max 17.8 Grecale 47 % 1018 hPa 20 cielo sereno +22.4° perc. +22° Assenti 6.1 N max 14 Tramontana 52 % 1019 hPa 23 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 5.4 ONO max 8.5 Maestrale 53 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 18:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.