Messina: ritrovata la 25enne scomparsa ieri a Torre Faro

StrettoWeb

“Aveva nostalgia del suo paese, vi prego di non giudicare, sono giovani che si ritrovano catapultati in altre realtà”. Con un post via social, dallo stesso profilo che ne aveva annunciata la scomparsa, arriva fortunatamente la notizia del ritrovamento della donna srilankese 25enne, Nanayakkara Kananke Liyanag, di cui avevamo annunciato la scomparsa stamane.

La giovane sarebbe tornata al paese d’origine insieme al figlio di 3 anni scomparso insieme alla mamma. I Carabinieri già nella giornata di ieri in città si erano mossi per ritrovarla, ma senza riuscita. Forte il sospiro di sollievo preso anche dalla comunità Srilankese della città, che si era stretta cercando di avere notizie.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.