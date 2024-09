Messina, ricevuto a palazzo Zanca il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri

StrettoWeb

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 settembre 2024, il sindaco Federico Basile, presente il vicesindaco Salvatore Mondello, ha ricevuto in visita di cortesia il Colonnello Lucio Arcidiacono appena subentrato al Colonnello Marco Carletti alla guida del Comando provinciale dei Carabinieri di Messina, accompagnato dal Colonnello Francesco Falcone Comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale Carabinieri di Messina.

In occasione dell’incontro il Sindaco e il Colonnello Arcidiacono hanno avuto uno scambio di idee e opinioni sulla realtà del territorio cittadino e di quello della provincia di Messina, manifestando da entrambe le parti una sempre maggiore collaborazione con la Polizia locale per una proficua cooperazione e sinergia a tutela della sicurezza dei cittadini, in continuità con quanto avvenuto sinora.

Arcidiacono, siciliano di Catania, arriva dal R.O.S. di Roma, entrato nell’Arma nell’ottobre del ‘93, nel corso della sua carriera investigativa ha coordinato una lunga serie di operazioni ad alto livello, dall’indagine “Halycon” a “Iblis”, sino al ruolo di figura chiave nella complessa operazione investigativa che ha portato all’arresto del boss Matteo Messina Denaro. Al neo Comandante Arcidiacono, il Sindaco ha rivolto gli auguri di buon lavoro dicendosi “certo che l’Arma, in continuità con una tradizione di significativa e consolidata presenza sul territorio, saprà svolgere un servizio sempre più efficace al servizio della nostra comunità”.

L’incontro si è concluso rinnovando l’impegno ad un confronto costante e con la consegna al Colonnello Arcidiacono del Crest civico.

