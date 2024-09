A Messina si avvia il PTR: l’Ordine degli architetti costituisce un gruppo di lavoro

StrettoWeb

Grande partecipazione e animazione professionale per l’incontro sul Piano Territoriale Regionale siciliano, ai sensi della recentissima LR 19/2020. Un momento di grande riflessione comune per i portatori di interesse, gli enti, istituzioni e professionisti che hanno preso parte alla fase di ascolto sul PTR.

“Un momento di grande avvio– dichiara Pino Falzea- dove noi come Ordine intendiamo dare un contributo centrale alla formazione dello strumento, per questo abbiamo costituito un gruppo operativo di lavoro coordinato dal Vicepresidente dell’Ordine Teresa Altamore e di cui fanno parte: Clarastella Vicari Aversa Vicepresidente dell’Ordine, Antonello Longo, Consigliere dell’Ordine, Francesca Moraci (docente di urbanistica a Reggio Calabria); Antonio Liga Consigliere di Amministrazione della Fondazione Architetti nel Mediterraneo Giovanni Cattafi; Marcel Pidalà (docente e ricercatore di urbanistica unipa); Santino Nastasi”.

“Il PTR è uno strumento di area vasta fondamentale per ridisegnare l’assetto territoriale ed economico dell’Isola – continua il Presidente Falzea – e richiede pertanto grande attenzione e partecipazione, per costruire il futuro della nostra Isola. Sarà infatti uno strumento guida, al quale dovranno fare riferimento gli enti locali nella stesura dei loro Piani Urbanistici Generali. Per questo abbiamo voluto istituire un gruppo operativo di lavoro con importanti professionalità al suo interno, aperto anche ad altri architetti che vorranno dare il loro contributo, ed attento alle istanze degli amministratori locali che potranno fare riferimento al nostro Ordine Professionali per proporre suggerimenti e valutazioni agli estensori del Piano”.

