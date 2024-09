Messina piange Christian Argurio, l’ultimo commovente saluto in città. Ai funerali anche Lucarelli e Protti

StrettoWeb

Si sono tenuti questo pomeriggio nella sua Messina i funerali di Christian Argurio, dirigente – ex tra l’altro di Messina e Catania – scomparso qualche giorno fa a 52 anni a Novara, dove aveva cominciato una nuova avventura. Alla Chiesa Santa Maria di Gesù, a Provinciale, presente una folla di persone, tra cui anche ex giocatori, come si può vedere nelle foto a corredo pubblicate dall’ACR Messina.

Sono arrivati sullo Stretto, infatti, anche Cristiano Lucarelli e Igor Protti, così come il portiere della Reggina Martinez. Presente anche il DG dell’ACR Trimarchi ma anche l’ex Presidente Franza, l’ex patron del Catania Pulvirenti e il numero uno del Novara Certo. Gli ultrà della Curva Sud, fuori dalla Chiesa, hanno esposto uno striscione con la scritta “Ciao Christian”.

