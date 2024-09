Messina, a Palazzo Zanca la visita di commiato del Comandante Supporto Logistico della Marina Militare

StrettoWeb

In occasione dell’imminente cambio della guardia al comando della base della Marina Militare di Messina il Comandante Bruno Viafora è stato accolto oggi, mercoledì 4 settembre 2024, a palazzo Zanca dal sindaco Federico Basile e dal vicesindaco Salvatore Mondello. Per il Comandante Viafora, accompagnato dal Capitano di Vascello Lardizzone Alessandro Giuseppe, la visita di commiato è stata anche occasione per presentare il nuovo Comandante che gli subentrerà nei prossimi giorni. Viafora, assunse il comando del Nucleo Supporto Logistico Messina, a settembre dello scorso anno, per la gestione della base navale cittadina nell’ambito dell’attività di manutenzione e di supporto alle Unità della Squadra Navale della Marina Militare.

L’incontro tra Basile e i due rappresentanti della Marina Militare Italiana, quale risorsa imprescindibile e prestigio per l’intero Paese, ha permesso di confermare la collaborazione reciproca oltre che discutere tematiche di più stretta attualità. Al termine della visita il Sindaco, nell’augurare al C.V. Viafora buon lavoro nella nuova sede le ha donato il volume “Dal patrimonio comunale di Messina alla GAMM dentro e fuori le mura”, mentre al nuovo Comandante ha dato il benvenuto in Città omaggiandolo con il crest civico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.