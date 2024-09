Messina, domani incontro pubblico per l’elaborazione del Piano Territoriale Regionale

StrettoWeb

Domani, giovedì 26 settembre, alle ore 9, nella sala Palumbo del Palacultura Antonello, l’assessorato del Territorio e dell’Ambiente – dipartimento dell’Urbanistica – della Regione Siciliana, d’intesa con l’Amministrazione comunale di Messina, convoca un incontro pubblico, aperto alla stampa, con i soggetti pubblici e privati. Alla riunione prenderanno parte il sindaco Federico Basile, il vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, l’assessora regionale Giuseppa Savarino, il dirigente generale del dipartimento Urbanistica Calogero Beringheli, l’urbanista Raffaele Gerometta della società Mate per gli aspetti tecnici e tutti i soggetti interessati al territorio. L’obiettivo è avviare l’attività di partecipazione finalizzata al confronto costruttivo per l’elaborazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) a valenza economica e sociale della Regione Siciliana.

Il dibattito di domani è specifico per Messina e provincia, poiché l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente si è già impegnato in una presentazione itinerante anche in altre province regionali.

Nell’ambito della formazione dei piani è garantita la partecipazione a tutti i soggetti pubblici e privati, nonchè alle associazioni e organizzazioni, siano essi persone fisiche e giuridiche, attraverso l’ascolto attivo delle esigenze, il dibattito pubblico sugli obiettivi generali, la più ampia pubblicità degli atti e dei documenti di pianificazione e la possibilità di presentare contributi.

