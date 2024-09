Messina, Gioveni sulla “Carta Dedicata a te”: “in tanti chiedono notizie, quanto devono attendere?”

StrettoWeb

“Quanto dovranno ancora attendere i cittadini che sperano di essere rientrati fra i beneficiari della carta ‘Dedicata a te’ del Governo di averne ufficialmente diritto?”. A porsi questo interrogativo è a girarlo all’Amministrazione è il sottoscritto, capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, in virtù dei ritardi sulla tabella di marcia che era stata definita nella collaborazione fra Comune, Inps e Poste Italiane, in linea con le direttive del Ministero.

“Nonostante l’Amministrazione avesse riferito nelle scorse settimane con un comunicato ufficiale di aver adempiuto al compito di verifica della posizione anagrafica delle più di 6000 famiglie aventi diritto – evidenzia Gioveni – ancora oggi il link messo a disposizione da Palazzo Zanca per sapere se si è beneficiari, non risulta attivo! Eppure – prosegue il consigliere – sono tanti i cittadini che chiedono costantemente notizie visto lo stanziamento anche quest’anno del fondo destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità e di carburanti o di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locali”.

“Ricordo – insiste l’esponente di FdI – che questo bonus di 500 euro è destinato non soltanto alle persone disoccupate o con redditi bassissimi, ma anche a lavoratori dipendenti che però, proprio in virtù dello spirito del provvedimento governativo di fornire dei piccoli aiuti per il caro vita, godrebbero di un piccolo ristoro. Chiedo quindi l’immediata attivazione o operatività del link – conclude Gioveni – anche per evitare lunghe file agli uffici postali solo per chiedere informazioni sull’essere rientrati o meno per il beneficio”.

