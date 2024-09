Messina, domani la Giornata nazionale Rsu e delegati della Cisl Scuola

StrettoWeb

Si terrà domani, 5 settembre, dalle 10 alle 13, presso l’Istituto Comprensivo Albino Luciani di Fondo Fucile a Messina, la nona Giornata nazionale Rsu e delegati, organizzata dalla Cisl Scuola Messina. Si tratta di un appuntamento fondamentale per l’organizzazione che da sempre accompagna l’inizio delle attività scolastiche all’insegna della partecipazione attiva e della presenza fattiva dell’azione sindacale a supporto del benessere della comunità educante.

“È – dice Matteo Manetta, segretario generale della Cisl Scuola Messina – anche un momento di festa per consolidare, rafforzare, disseminare i valori dell’organizzazione. Saranno affrontate le questioni più significative che riguardano la scuola su temi attuali, alcuni dei quali sono l’atto di indirizzo per il rinnovo del Ccnl; la continuità didattica e la valorizzazione; la misura varata dal governo sulla continuità didattica agli alunni con disabilità; formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti; gli ordinamenti personale ATA; le relazioni sindacali”. In questo appuntamento sarà anche presentata e spiegata alle Rsu l’app Cisl Scuola che sarà attiva dal prossimo 6 settembre. All’iniziativa parteciperanno il segretario generale della Cisl Messina, Antonino Alibrandi e la segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia, Francesca Bellia.

