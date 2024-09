Messina, De Luca sull’alleanza con il Pd: “ecco cosa penso”

StrettoWeb

“Ho notato che tra le priorità del PD messinese c’è sempre Cateno De Luca. Alessandro Russo e Armando Hyerace, i candidati alla segreteria provinciale, sembrano aver fatto un gran parlare di me nelle loro mozioni. Mi chiedo: perché tirarmi in ballo? Sembra che non abbiano altri argomenti. Forse pensano che la loro posizione su Cateno De Luca sia decisiva per il loro successo. Al contrario sappiano Russo e Hyerace che invece il mio ruolo futuro o le future alleanze che dovrebbero coinvolgere Sud chiama Nord certamente non dipenderanno da loro. … e menomale”. Lo dichiara il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca.

“Inoltre, è chiaro che il PD messinese appare totalmente distaccato dalle dinamiche del territorio infatti, lo dimostrano il risultati delle ultime elezioni europee, dove il PD ha raccolto solo 9.000 preferenze, ovvero il 13% inferiore alla media regionale siciliana. Perché continuare questa caccia all’uomo De Luca? Quale torto avrei nei confronti del Pd messinese? Menomale che a Palermo ed a Roma il Pd la pensa diversamente … almeno per ora”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.