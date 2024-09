StrettoWeb

Attimi di tensione e di paura a Messina dove un albero è improvvisamente crollato in via Quod Queris, provocando dei danni alle auto in sosta. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i quali hanno liberato la carreggiata

Sul posto anche la Polizia Locale ed il personale della Messinaservizi Bene Comune. Non si conoscono, al momento, i motivi del cedimento del grosso arbusto.

Foto di repertorio

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.