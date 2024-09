Messina, contributi in favore delle famiglie che fruiscono degli asili nido. Tutti i DETTAGLI

StrettoWeb

La Giunta comunale di Messina riunitasi a palazzo Zanca, nel corso dei lavori, ha approvato la Delibera n. 443/2024 avente ad oggetto l’istituzione di un Albo di strutture accreditate con il Comune di Messina per l’erogazione dei servizi di asilo nido, micro nido e/o spazio gioco per bambini, su proposta dell’assessore al ramo Alessandra Calafiore. L’iniziativa è finalizzata a potenziare l’offerta dei servizi per l’ infanzia di cui all’art. 2, comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 65/2017.

Un significativo provvedimento dell’esecutivo Basile che consentirà di utilizzare le risorse provenienti dalla legge n. 234/2021, art. 1 comma 172: Fondo di Solidarietà Comunale, per erogare contributi in favore delle famiglie che fruiscono dell’offerta educativa 3-36 mesi attraverso la frequenza da parte dei propri figli ai servizi per la prima infanzia regolarmente autorizzate al funzionamento.

Le spiegazioni di Calafiore

“Il voucher – spiega l’assessore Calafiore – rappresenta una misura che intende supportare le famiglie abbattendo i costi di frequenza ai servizi socioeducativi per la prima infanzia; migliorare la partecipazione in particolare quella femminile al mercato del lavoro; e consentire ad un maggior numero di bambini di accedere ai servizi per la prima infanzia”.

