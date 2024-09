Messina, l’Amministrazione comunale sostiene l’iniziativa “Io Non Rischio”

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Messina, guidata dal sindaco Federico Basile insieme all’assessore alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, sostiene l’iniziativa “Io Non Rischio” promossa dall’associazione di Volontariato e Protezione Civile “Mari e Monti 2004”, che verrà presentata nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, venerdì 13 settembre, alle ore 10:30, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca.

L’associazione “Mari e Monti 2004”, di concerto con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile siciliana e con la collaborazione di Caronte & Tourist, promuove per sabato 14 settembre una giornata dedicata ai turisti e ai pendolari nello Stretto di Messina denominata “Navigando con – Io Non Rischio”. L’iniziativa dell’associazione di volontariato è stata sostenuta dal Gruppo Caronte & Tourist, notoriamente sensibile a campagne di sensibilizzazione volte alla tutela e alla salvaguardia della popolazione e del territorio, che ha messo a disposizione sulla Nave Telepass uno spazio dedicato, dove i volontari incontreranno i viaggiatori dalle ore 10 alle 18 per divulgare le buone pratiche di Protezione Civile relative ai rischi terremoto, maremoto, incendi boschivi e rischio vulcanico.

“Io non rischio” è una campagna sulle buone pratiche di protezione civile

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile, basata sulla sinergia tra scienza, volontariato organizzato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibil per trasformare la consapevolezza in azione 365 giorni l’anno, con l’obiettivo di stimolare il ruolo attivo delle comunità nella quotidiana azione di prevenzione, attraverso un percorso di conoscenza e consapevolezza guidato dal volontariato organizzato di protezione civile che, grazie alla diffusione della cultura della prevenzione e delle buone pratiche da adottare, contribuisce a fare la differenza per la sicurezza propria e altrui nel caso del verificarsi di eventi calamitosi.

