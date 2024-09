Messina: al Policlinico innovativo pacemaker per controllare i pazienti a distanza

StrettoWeb

Monitorare da remoto pazienti a cui sono stati impiantati pace-makers, loop recorder e defibrillatori. È quanto possibile oggi all’interno della Cardiologia del Policlinico Universitario di Messina grazie all’impegno profuso dal professor Giuseppe Dattilo, dal dottor Pasquale Crea e dalla dottoressa Claudia Cimino.

“Grazie a questo servizio innovativo e tecnologico, è possibile garantire un controllo costante e tempestivo dei dispositivi, riducendo la necessità di visite ambulatoriali frequenti. Basti pensare che grazie all’attivazione di questo servizio, a più di 100 pazienti, nei mesi più caldi della scorsa estate, è stata risparmiata la classica visita ambulatoriale effettuando direttamente da remoto il controllo del device. Il servizio consente un controllo continuo, a cadenza settimanale, degli avvisi/allarmi e un controllo base, semestrale, del dispositivo”, afferma una nota del policlinico.

“Attraverso tale tecnologia è possibile ricevere aggiornamenti sullo stato dei dispositivi e sulle correlate condizioni cliniche del paziente, riducendo così il rischio di complicanze anche fatali. – prosegue la nota – Il personale medico monitora i dati inviati dai dispositivi impiantati direttamente attraverso una piattaforma digitale”. “Qualora il sistema rilevi malfunzionamenti, anomalie o atipicità – spiega Dattilo – il medico riceve una segnalazione in breve tempo, non istantaneamente, consentendo di anticipare il controllo del paziente, valutare le condizioni cliniche ed evitare così complicazioni o situazioni di emergenza. È possibile così programmare controlli mirati dei devices ed effettuare interventi in maniera più funzionale ed efficiente“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.