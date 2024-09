Marettimo: escursionista scivola e rimedia una frattura, recuperata con l’elicottero

StrettoWeb

Intervento congiunto del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e dell’82° Centro SAR (Search & Rescue) dell’Aeronautica Militare nell’isola di Marettimo (Trapani) per recuperare un’escursionista emiliana vittima di un incidente.

La donna, una 65enne originaria di Ferrara, era in escursione con due amici e stava percorrendo il sentiero che dal paese conduce al faro quando è scivolata cadendo rovinosamente e procurandosi la sospetta frattura della caviglia sinistra.

I compagni hanno chiamato il Numero Unico di Emergenza 112. La centrale del 118, trattandosi di un intervento sanitario in ambiente impervio, ha allertato il Soccorso Alpino che per ridurre al minimo i tempi d’intervento ha allertato l’Aeronautica Militare, con la quale vige un consolidato rapporto di collaborazone.

Dall’aeroporto di Trapani Birgi è decollato un elicottero HH-139B dell’82° centro Csar del 15° Stormo di stanza a Trapani che ha imbarcato due tecnici del SASS per trasportarli sul luogo dell’incidente. Dopo aver sorvolato l’area dove si trovava la donna, nascosta da una fitta vegetazione e individuata grazie anche alla collaborazione di una squadra antincendio del Corpo forestale della Regione siciliana, arrivati sulla verticale della ferita gli specialisti del Soccorso Alpino e un aerosoccorritore dell’Aeronautica si sono calati col verricello, le hanno immobilizzato la gamba e l’hanno issata a bordo per sbarcarla dopo pochi minuti all’ospedale di Alcamo.

In caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti montani, ambienti innevati, scogliere, in grotte e gole fluviali o in caso di persone disperse in ambiente montano, impervio e ostile, per allertare il Soccorso Alpino è necessario chiamare il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112, specificando che si richiede un intervento di soccorso sanitario in ambiente montano o impervio. L’operatore del #NUE112, applicando la specifica “Procedura operativa ambienti montani ed impervi“, trasferirà la chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118, la quale provvederà ad allertare il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.