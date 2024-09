Internazionalizzazione, a Catania Road show per le imprese

StrettoWeb

Seconda tappa domani (26 settembre) a Catania del tour “Conoscere per Crescere – Road show per l’Internazionalizzazione del sistema delle imprese siciliane” alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. Un’occasione per incontrare associazioni di categoria e imprenditori del territorio, offrendo alle aziende la possibilità di svolgere colloqui “B2B” con le società Ice, Sace e Simest che sostengono la crescita delle imprese italiane attraverso l’internazionalizzazione.

L’evento si svolgerà a partire dalle 9,30 alla Camera di commercio (in via Cappuccini, 2) e parteciperanno, fra gli altri, il responsabile di Sprint Sicilia, Tommaso Di Matteo, e il commissario della Camera di commercio del Sud-Est di Sicilia, Antonio Belcuore.

“Dopo l’entusiasmo e la partecipazione registrati alla prima tappa di Ragusa – dice Tamajo – continua il percorso nelle altre province della nostra regione. Con lo sportello Sprint Sicilia stiamo proseguendo il percorso di rafforzamento del rapporto con il territorio e le imprese. L’obiettivo è sburocratizzare e rendere sempre più veloce la connessione tra i vari strumenti a favore delle aziende siciliane verso i mercati internazionali”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.