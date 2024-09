Gravissimo incidente sulla SS106 Taranto-Reggio Calabria: morta la moglie del Sindaco di Cutro | FOTO

StrettoWeb

Oggi alle ore 07:56 circa una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco di Crotone segnalava un incidente stradale sulla SS 106 SV in direzione del comune di Cutro. All’arrivo sul posto vi erano due autovetture coinvolte una Fiat Punto ed una Jeep Renegade accartocciate sul lato della sede stradale con all’interno i due conducenti.

I vigili del fuoco arrivati dalla centrale si prodigavano tempestivamente ad estrarre dalle lamiere una donna rimasta incastrata nell’abitacolo della Fiat Punto e consegnarla al personale sanitario del Suem118, stessa cosa per il conducente della Jeep.

Deceduta la donna che viaggiava a bordo della Fiat Punto. Durante le operazioni la strada è stata chiusa per dar modo all’elisoccorso, precedentemente avvisato, di atterrare e soccorrere le persone coinvolte.

La donna deceduta è la moglie del sindaco di Cutro Antonio Ceraso, Chiara Olivo, di 63 anni, insegnante, stava andando a scuola come tutte le mattine quando, per cause in corso di accertamento, la sua auto, una Fiat Punto, si è scontrata con una Jeep Renegade che procedeva in senso contrario.

La donna, che insegnava alla scuola primaria Alcmeone di Crotone, è rimasta incastrata nelle lamiere. A causa dei traumi riportati, però l’insegnante è morta poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione.

