Un giovane della Reggina convocato dalla Juventus per il Ravenna Cup

FRANCESCO ARENA CON LA JUVENTUS AL RAVENNA CUP

Il giovane calciatore della Reggina Francesco Karol Arena è invitato ufficialmente dalla Juventus a partecipare al prestigioso torneo internazionale “Ravenna Top Cup” dedicato ai classe 2011. Il giovanissimo atleta bagnarese, cresciuto calcisticamente nel Pro Bagnara, sotto l’attenta e preziosa guida dei mister Felice Cotroneo, ex capitano storico della Bagnarese, e Andrea Papalia, si è distinto nel corso degli anni vincendo svariati titoli di squadra ASC e più volte il titolo di capocannoniere.

Nonostante la giovanissima età, vanta un curriculum di tutto rispetto, come diversi titoli di campione Regionale e interregionale FIGC, finalista al Torneo di Cairoli, un camping estivo nel 2023 con la Juventus ed è attualmente vice campione nazionale di Calcio a 5, categoria under 13. Negli ultimi mesi grande è stato l’interesse delle maggiori società italiane che seguono attentamente la sua crescita.

Grazie all’interessamento del direttore sportivo dell’ASD Valanidi Francesco Ventra, ex collaboratore tra l’altro di Livorno, Arezzo, Palermo, Bologna ed attuale braccio destro del procuratore dell’agenzia internazionale Epic Sport 43 Francesco Facchinetti (che gestisce i migliori giovani italiani tra cui Pafundi, Casadei e Damiano) in sinergia con il direttore delle Giovanili Sebastiano Fortugno, si è concretizzato quest’estate il passaggio alla Reggina, dove Arena ha trovato l’ambiente ideale e tranquillo dove poter crescere. Una grande opportunità per il giovane calciatore, conosciuto da tutti come Checco, che nei prossimi giorni raggiungerà la Juventus a Ravenna.

