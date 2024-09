Gangi, il borgo più bello d’Italia si conferma meta prediletta per i tour in moto o auto

StrettoWeb

Ieri tappa e sosta a Gangi del giro turistico del gruppo “Passione SLK, Cabrio e Spider Sicilia”. Il borgo più bello d’Italia si conferma meta prediletta per i tour in sella a moto o a bordo di auto storiche o moderne. Dopo le Ferrari, Harley Davidson e Fiat 500 ieri è stato il turno degli equipaggi di Mercedes Slk, Fiat Barchetta e Bmw cabriolet. E’ stata l’occasione per il nutrito gruppo, arrivato da tutta la Sicilia, di visitare e ammirare le viuzze del borgo, i suoi scorci caratteristici e le bellezze artistiche ed architettoniche.

Il sodalizio, con sede ad Alcamo, è stato accompagnato dal coordinatore Nino Coco e da Biagio Barbagallo, ad accoglierli, in piazza San Paolo, il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore Tiziana Ballistreri.“Il Comune – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – si conferma meta prediletta di raduni e passaggi di auto storiche, moderne e giri motociclisti, una tappa scelta per visitare e ammirare il nostro Borgo più bello d’Italia che sicuramente è ricco di arte, storia e tradizione culinaria”.

