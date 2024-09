“Dai fondali dello Stretto alle alture della Costa Viola”, venerdì iniziativa a Cannitello

StrettoWeb

Si terrà venerdì 13 settembre a partire dalle ore 20.30 presso Piazza Calandruccio a Cannitello l’incontro pubblico “Dai fondali dello Stretto alle alture della Costa Viola – Il nostro patrimonio da salvaguardare e valorizzare”, promosso dal movimento No Ponte Calabria e dallo Scilla Diving Center. “Partendo proprio dall’importante lavoro di ricerca e salvaguardia del Diving scillese potremo guardare immagini e filmati dell’enorme, nonché unico, patrimonio naturale presente nei fondali dello Stretto di Messina, messo già a rischio dai cambiamenti climatici e con lo spettro del Ponte che ne rappresenterebbe il colpo di grazia“, c’è scritto in una nota.

“Dalle meraviglie dei nostri fondali risaliremo poi verso le alture della Costa Viola, insieme alle diverse realtà associative che animano il gruppo “Territorio Stretto Sostenibile”, per evidenziare valenze, potenzialità e rischi di tutto il patrimonio territoriale dell’area dello Stretto. Una riscoperta, e per qualcuno anche una scoperta, di una biodiversità unica al mondo, che si vorrebbe sacrificare sull’altare del business e delle speculazioni, propagando un’opera folle come il Ponte che cancellerebbe irrimediabilmente la storia, i miti, la cultura, la ricchezza del nostro territorio, per non lasciarci niente. L’appuntamento per tutte e per tutti, quindi, è venerdì 13 settembre a Cannitello per una serata che non vuole essere una mera rappresentazione di bellezze naturalistiche, ma uno sprone per valorizzarle e trasformarle in un elemento di crescita economica e generatrice di posti di lavoro, come tante esperienze diffuse nel mondo ci insegnano a fare”, conclude la nota.

