Festival NaxosLegge, Marcello Veneziani al Museo Regionale di Messina

StrettoWeb

Prosegue la XIV edizione del Festival NaxosLegge, con prestigiosi appuntamenti culturali in programma fra Giardini Naxos, Messina, Letojanni, Ragusa Ibla e Roma. Fra questi, si segnala il successo dell’incontro che ha visto protagonista alla Sala Laudamo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, del maestro Beatrice Venezi, che ha presentato il suo ultimo libro “Puccini contro tutti”, dialogando insieme al Presidente dell’Associazione V. Bellini, Giuseppe Ramires. L’evento è stato aperto dai saluti del Sovrintendente del Teatro Vittorio Emanuele, Gianfranco Scoglio, del Commissario Straordinario del Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro e da Fulvia Toscano, Direttrice artistica di NaxosLegge.

Il prossimo appuntamento in programma a Messina è con Marcello Veneziani che mercoledì 25 settembre alle 17.30 al Museo Regionale Maria Accascina presenterà il suo libro “L’amore necessario”. L’appuntamento sarà aperto dai saluti del Direttore del Museo regionale “Maria Accascina” e con l’Autore interverranno la giornalista Livia di Vona e Marco Spada dell’Università di Messina. La moderazione è affidata a Fulvia Toscano, Direttrice artistica di NaxosLegge. In questo volume Veneziani approda alla sfida più ardua: indicare una via d’uscita dalla solitudine e dal nichilismo, che faccia ritrovare la gioia di vivere e di essere al mondo, in armonia con l’universo e la nostra anima. Insieme a Marcello Veneziani dialogheranno la giornalista Livia Di Vona e Marco Spada, docente dell’Università di Messina.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.