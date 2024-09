Fedez a Torrenova (Messina), problema tecnico al concerto: non parte l’autotune, “stoppala” | VIDEO

StrettoWeb

Martedì prossimo, il 17 settembre, giorno conclusivo delle Festività per la Madonna della Consolazione, Fedez si esibirà a Reggio Calabria. La sua presenza, a oltre una settimana dall’evento, sta già facendo molto discutere, con diversi esponenti del mondo della Chiesa e non solo che si sono schierati contro la scelta di far cantare l’artista.

Intanto l’ex di Chiara Ferragni ieri sera è stato in Sicilia, a Torrenova, in provincia di Messina. Nel corso dell’esibizione, appena ha iniziato a cantare la sua ultima canzone (“Sexy Shop”, brano firmato con Emis Killa), si è verificato un problema tecnico. Non è partito, infatti, l’autotune, e l’artista è stato costretto a fermarsi, per ben due volte: “stoppala, stoppala, amico, c’è un problema tecnico, non ho ritorno in cuffia”, ha detto rivolgendosi al fonico. Dopo ben due volte, la terza ha continuato nonostante i problemi rimanessero. Sui social è stato pubblicato il video, diventato virale.

