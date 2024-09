Alla famiglia Panuccio-Napoli di Reggio Calabria la prestigiosa onorificenza del Comitato della Croce di Cavarzere (Venezia)

StrettoWeb

Si è svolto sabato 31 Agosto, alle ore 20.30, nella Chiesa di San Nicolò a Treviso la “Ventiquattresima edizione del Premio Internazionale della Bontà” organizzato dal COMITATO DELLA CROCE di Cavarzere (VE), con la collaborazione dell’Associazione FERVICREDO (Feriti e Vittime della criminalità̀ e del dovere) con Presidente Mirko Schio e con la partecipazione del Vicepresidente Nazionale del Sindacato FSP POLIZIA DI STATO, Franco Maccari.

Come ogni anno la Commissione, nata all’interno del Comitato e presieduta da Nicla Sguotti, ha riconosciuto alcune persone che si sono distinte per il loro impegno umano e sociale alle quali donare il prestigioso premio.

Alla famiglia Panuccio-Napoli di Reggio Calabria è stata consegnata l’onorificenza con la nomina di soci onorari dello stesso Comitato della Croce dal Sindaco di Cavarzere (VE), Pierfrancesco Munari, per la prima volta conferita ad un’intera famiglia a seguito della loro opera per il prossimo.

La Dott.ssa Cinzia Panuccio, nel ringraziare a nome di tutta la sua famiglia il Comitato della Croce ha ricordato le tante tappe significative percorse insieme, e nel contempo ha attestato di non poter nascondere un legittimo moto d’orgoglio per essere stati vicini in questo cammino, lungo e appassionato, costituito da un protrarsi di nuovi stimoli, in una dimensione nazionale ed internazionale fatta di storie e uomini di valore, che come un faro in mezzo alla tempesta sono di esempio per la creazione di nuove forme di cooperazione e solidarietà, dove le culture si intrecciano e non dove le frontiere dividono, perché la fratellanza non conosce barriere. Il Comitato della Croce è sicuramente un pilastro in questo senso, specie in un periodo difficile di grande crisi di valori umani, e silenziosamente da anni contribuisce a donare speranza, a combattere la solitudine degli ultimi e lenirne la sofferenza nella convinzione che tutti dobbiamo restare uniti ed impegnarci, per proporre progetti ed intraprendere cammini che possano farci costruire un futuro migliore per noi e per i nostri figli.

La famiglia Panuccio-Napoli desidera, proprio per gli obiettivi che l’accomunano al Comitato, che il riconoscimento, che è un incentivo prezioso, non sia solo una attestazione, ma sia anche un momento di aggregazione e di condivisione tra la Calabria ed il Veneto, perché si possa in sinergia portare avanti i valori così tenacemente rappresentati dal Comitato della Croce, una testimonianza concreta del duro lavoro e della dedizione agli altri, con l’augurio che continui ad essere quella scintilla che brilla, capace di prendere fuoco e diventare una fiamma sempre accesa nei nostri cuori.

Inoltre, la dott.ssa Cinzia Panuccio ha avuto l’onore di premiare durante la manifestazione, Tiziana Ronzio presidente dell’associazione contro l’illegalità Torpiùbella di Roma, paladina dell’antimafia già insignita nel 2020 dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “per l’enorme coraggio di una donna al servizio della comunità, contro lo spaccio di droga ed all’attività criminale ad esso collegata”.

“L’evento”, come ribadito dal Presidente, Fiorenzo Tommasi, “realizzato ogni anno, trova lustro in una iniziativa improntata al riconoscimento dovuto a coloro i quali si sono amorevolmente spesi nell’interesse degli altri, traducendo in gesti concreti quello spirito di solidarietà̀ indispensabile per una convivenza pacifica, armonica e giusta” e con una cerimonia dedicata al sacrificio di chi è rimasto vittima del terrorismo, della mafia e di ogni altra forma di criminalità.

