Emergenza idrica a Messina, chiude il Coc. Basile: “la situazione si è normalizzata”

“Chiude il Coc e la situazione acqua si è normalizzata”, questo in sintesi il pesniero di Federico Basile, sindaco di Messina, in un incontro a Palazzo Zanca a cui erano presenti gli assessori Minutoli e Caminiti, i vertici di Amam ed il direttore generale Salvo Puccio. Sarà possibile segnalare direttamente all’Amam le situazioni di criticità ai numeri 0903687711 e 800085584. “Il servizio sarà a disposizione 24 ore su 24, come era il Coc, e dalle 20 in poi se sarà necessario ci saranno anche le autobotti che interverranno su richiesta”, ha spiegato il presidente dell’Amam, Loredana Bonasera.

Basile parla anche dei nuovi pozzi: “l’acqua immessa è potabile ma il problema delle autorizzazioni è legato alla burocrazia per cui la Regione non ci aiuta”.

