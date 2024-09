Elezioni Usa, le chance di vittoria di Harris e Trump | DATI

StrettoWeb

C’è grande attesa negli Stati Uniti e nel Mondo in generale, per quanto riguarda le elezioni presidenziali che vedrà scontrarsi Harris e Trump. Sui calcoli delle probabilità di vittoria dei due candidati sulla base dei sondaggi, quello che emerge è che Kamala Harris ha goduto di un momento di massima esposizione mediatica ad agosto, in particolare tra la seconda e la terza settimana del mese in corrispondenza della convention democratica, che le ha permesso di crescere molto nel gradimento degli elettori.

Da allora, però, la sua ascesa sembra essere finita e Trump è ritornato a crescere ai livelli di luglio. Naturalmente, molto può ancora accadere sino al 5 novembre.

Previsioni

Agosto

Harris: 53.5%

Trump: 46.1%

6 Settembre

Trump: 61.5%

Harris: 38.3%

Probabilità di vittoria negli stati in bilico

Pennsylvania – Trump 62-38%

Michigan – Trump 52-48%

Wisconsin – Trump 52-48%

Arizona – Trump 75-25%

North Carolina – Trump 74-26%

Georgia – Trump 67-33%

Nevada – Trump 59-41%

Previsioni Nate Silver

