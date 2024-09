Domani iniziano le scuole in Calabria, il messaggio di augurio del capogruppo della Lega in consiglio regionale Gelardi

StrettoWeb

“Domani 16 Settembre, giorno in cui si ricorda la Santa patrona del Paese da cui provengo, Sant’Eufemia, avrà inizio un nuovo anno scolastico in Calabria. Un nuovo anno di impegno, di lavoro, e di sfide per tutti. Alunni, insegnanti, genitori. In effetti per i molti addetti ai lavori l’impegno è già iniziato da molto tempo, per predisporre tutto al meglio, affinché domani tutto possa procedere senza difficoltà”. E’ quanto afferma in una nota Giuseppe Gelardi, Capogruppo Lega Salvini Calabria.

“Un lavoro silente, svolto quasi sempre in piena estate. Un lavoro poco pubblicizzato ma senza il quale domani non si potrebbe certo iniziare con le lezioni. Un lavoro che mi consente di essere ben ottimista per il futuro, perché ha consentito di introdurre importanti novità e di consolidare in meglio storiche criticità. A partire dalle riforme fortemente volute dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara”.

“Mi riferisco ad esempio al consistente aumento di centosettanta euro in busta paga per gli insegnanti, alla riforma dell’orientamento scolastico, fortemente sostenuta dal PNRR, che mira a offrire agli studenti un percorso più consapevole e personalizzato verso il loro futuro, grazie ad esempio al docente tutor, alle 30 ore dedicate all’orientamento, alla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti. È inoltre in fase di ottimizzazione una piattaforma digitale che raccoglierà tutte le informazioni utili per l’orientamento, come i test attitudinali, i risultati scolastici e le offerte formative”.

“Si sta puntando fortemente a contrastare la dispersione scolastica, favorire l’accesso all’istruzione superiore e aiutare gli studenti a fare scelte consapevoli e in linea con i propri interessi e le proprie attitudini. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanzia ingenti risorse per digitalizzare la scuola italiana, introducendo anche progetti sperimentali (sono dieci le scuole per ora coinvolte dal Ministero) per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle classi. Di grande rilievo è anche l’introduzione, fortemente voluta dal Ministro, della riforma 4+2 che cambierà il volto degli Istituti tecnici e professionali. Ancora da quest’anno saranno introdotte nuove disposizioni per l’educazione civica, oltre al divieto assoluto dell’uso di smartphone alle scuole elementari e medie”.

“Oltre a quanto detto, che è valido per l’intero territorio nazionale, altre importanti novità sono state introdotte dal Ministro specificatamente per il territorio calabrese. Come ad esempio l’intervento che consentirà il raddoppiamento del numero degli insegnanti di sostegno. Con un passaggio da 4000 a 8000 unità. Un chiaro segnale dell’importanza data alle fasce più vulnerabili della popolazione scolastica. Aiuti concreti e tangibili dati investendo risorse concrete a dispetto delle molte dichiarazioni programmatiche sui temi dell’inclusività che poi si sciolgono come la neve di maggio quando si hanno responsabilità di Governo. E’ del resto significativamente innovativa anche la scelta di introdurre la possibilità per le famiglie con figli seguiti dagli insegnati di sostegno di poter scegliere la continuità didattica anche nel caso di docenti precari”.

“Per tutta questa serie di ragioni vedo l’apertura di questo nuovo anno scolastico con grande ottimismo e fiducia. Le condizioni di partenza sono dunque tra le migliori. Ora occorre rimboccarsi le maniche e sfruttarle al meglio, certi che ancora molto altro sarà ottimizzato in futuro. E’ con questo spirito che auguro un buon anno scolastico a tutti. A partire dai nostri studenti, alle famiglie, agli addetti ai lavori del “mondo scuola” a tutti i livelli. Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento alla Dott.sa Antonella Iunti per come ha saputo ben gestire l’USR Calabria, certo che chi la rimpiazzerà saprà proseguire nel solco tracciato. quello di una Calabria che ha voglia e necessità di correre verso il futuro e che è ben consapevole che certamente il miglior mezzo di trasporto per questo entusiasmante viaggio sia proprio la nostra “cara scuola”. Buon lavoro a tutti”.

