Disastro Crotone, perde ancora in casa: allo Scida passa il Sorrento in rimonta

StrettoWeb

Altro pasticcio per il Crotone, che dopo la cinquina subita a Picerno torna anche a perdere in casa, sconfitto dal Sorrento per 1-2 (aveva perso qualche settimana fa contro il Trapani). E’ il quarto stop nelle ultime cinque, il quarto in generale nelle prime sei gare. Unica squadra senza pari finora (insieme al Benevento), se non fosse stato per le vittorie contro Altamura e Messina la media sarebbe da retrocessione diretta.

Insomma, la squadra pitagorica, che ha cambiato allenatore, non ha mutato le abitudini rispetto alla fine della scorsa stagione. E pensare che allo Scida va pure in vantaggio con Oviszach dopo due minuti, ma nella ripresa, in un quarto d’ora, si consuma il sorpasso ospite per via delle reti di Todisco e Musso.

Il tabellino

Reti: 2’pt Oviszach (C), 12’st Todisco (S), 29’st Musso (S)

Crotone: Sala; Rispoli (28’st Guerini), Cargnelutti, Di Pasquale (1’st Armini), Giron; Gallo, Schirò (33’st Stronati); Oviszach (19’st Silva), Tumminello, Vitale (28’st Kostadinov); Gomez. A disp. : D’Alterio, Martino, D’Aprile, Akpa Akpro, Cantisani, Rojas, Aprea, Chiarella. All. Longo.

Sorrento: Del Sorbo; Todisco, Blondett, Fusco, Panico (1’st Vitiello); Cangianiello, De Francesco (1’st Colangiuli), Cuccurullo; Guadagni (33’st Lops), Bolsius (19’st Riccardi), Musso. A disp. : Harrasser, Albertazzi, Todisco, Colombini, Carotenuto, Polidori, Scala, Cadili, Ilardi, Palella, Esposito. All. Barilari.

Arbitro: Di Cicco di Lanciano

Ammoniti: Giron (C), Cargnelutti (C), Oviszach (C), Di Pasquale (C), Blondett (S), Rispoli (C), Bolsius (S), Riccardi (S).

Spettatori: 3.708.

Risultati Serie C

Potenza-Trapani 1-5

Catania-Audace Cerignola 0-0

Crotone-Sorrento 1-2

Foggia-Giugliano 1-2

Latina-Messina 1-1

Classifica Serie C

Benevento 12 Picerno 11 Audace Cerignola 11 Giugliano 11 Sorrento 11 Monopoli 10 Potenza 10 Trapani 9 Catania 8 Casertana 7 Latina 7 Crotone 6 Cavese 6 Messina 6 Turris 6 Foggia 5 Juventus U23 5 Avellino 4 Altamura 4 Taranto 2

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.