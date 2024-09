Diamante, chiude in bellezza la 32ª edizione del Peperoncino Festival

StrettoWeb

Chiude in bellezza la trentaduesima edizione del Peperoncino Festival, regalando al pubblico una serata finale di domenica ricca di emozioni e divertimento. Le note senza tempo di Edoardo Vianello hanno fatto cantare e ballare una gremita Piazza Municipio, in un’atmosfera di festa e coinvolgimento. Il celebre cantautore romano è stato omaggiato con il Premio Peperoncino alla Carriera, consegnatogli da Gianni Pellegrino, l’inimitabile Re Peperoncino. Anche l’ultima giornata ha visto una massiccia partecipazione di visitatori provenienti da ogni angolo d’Italia, confermando il Peperoncino Festival come un appuntamento imperdibile nel panorama degli eventi nazionali. Numerosi pullman hanno raggiunto Diamante per offrire ai partecipanti l’opportunità di immergersi nell’atmosfera unica della kermesse più piccante del paese.

Ingredienti vecchi e nuovi hanno contribuito al successo dell’edizione 2024: la presenza della madrina Anna Safroncik, i consueti appuntamenti di “Vignette sul Ring”, l’esibizione degli artisti di strada, la mostra-mercato “Mangiare Mediterraneo” e i concerti di Mimmo Cavallaro, Peppe Voltarelli e molti altri talentuosi artisti. Non sono mancate le apprezzatissime mostre, gli show cooking, i dibattiti e la sempre affollata area food lungo il fiume. A lasciare un segno indelebile in questa edizione è stata sicuramente la partecipazione di Peppe Guida, quest’anno premiato come Principe Gourmet e vera e propria acclamatissima icona della cucina italiana.

La serata si è conclusa con lo spettacolare show pirotecnico della premiata Ditta Forestiero, che ha illuminato il cielo di Diamante, e con l’attesa estrazione dei biglietti della Lotteria del Peperoncino. Il primo premio, una MG ZS Confort 1.5, è stato vinto dal biglietto n. 1979, mentre ai biglietti n. 1413 e n. 8154 sono andati due buoni da 500 euro in prodotti tipici calabresi. Il Peperoncino Festival si conferma ancora una volta una delle manifestazioni più seguite e amate d’Italia, capace di unire mirabilmente gastronomia, cultura e divertimento.

