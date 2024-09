Dentro il nuovo PalaCalafiore: le novità della casa di Domotek e Viola | FOTO

StrettoWeb

Tic tac, il tempo scorre e i giorni sul calendario volano via. Il countdown per l’inizio delle regular season dello sport cittadino si abbassa inesorabile e i tifosi, diciamolo pure, metterebbero il x2 se solo sapessero come fare. A partire da questa stagione, una delle strutture sportive più importanti della città, il PalaCalafiore di Reggio Calabria, si rifà il look.

La Redel Viola Reggio Calabria in Serie B Interregionale e la Domotek Volley Reggio Calabria in Serie A3 avranno una casa (in comune) da fare invidia. I lavori, iniziati già sul finire della passata stagione, termineranno a breve.

La prima novità riguarda i seggiolini del parterre di un giallo sgargiante e le nuove postazioni per i giornalisti. Belle anche le nuove panchine bianche e blu. Aggiunti i nuovi canestri, manca ancora il grande cubo centrale a 8 facce che strizza l’occhio alle mitiche arene dell’NBA. Novità anche per quanto riguarda il comparto luci, il sistema idrico e gli spogliatoi. Sarà un piacere giocarci per i reggini (e anche per gli avversari, risultato a parte, si spera…) e anche un piacere assistere ai match!

