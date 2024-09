Covid, il PD voleva eliminare l’inchiesta sul piano vaccinale

StrettoWeb

La legge respinta ieri alla Camera con cui i PD tentava di limitare il campo di indagine della Commissione di inchiesta Covid, un passaggio del testo: “le decisioni prese durante la pandemia si sono basate, infatti, sulle migliori evidenze scientifiche disponibili al momento e hanno avuto come obiettivo primario la protezione della salute individuale e di quella pubblica. Per questo non è accettabile che l’indagine della Commissione abbia ad oggetto anche l’efficacia del piano vaccinale, valutandone l’incidenza rispetto alla diffusione dei contagi e dei ricoveri, al tasso di mortalità nonché agli eventi avversi denunciati. Questi argomenti non si decidono a maggioranza. La scienza ha già stabilito la sicurezza del vaccino e la sua efficacia in termini di mortalità.”

