Calabria, il Console Naccari al convegno della Fidapa su “Donne e Diritti”

Il distretto Sud Ovest della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari) ha organizzato un interessante convegno a Catanzaro sui diritti delle donne nell’area mediterranea. Il dibattito, a cui hanno partecipato oltre 300 membri dell’ associazione, ha visto la presenza di Franca Dora Mannarino, Presidente del Distretto Sud Ovest, Giuseppina Bombaci, Rappresentante Bpw Europa al Consiglio d’Europa, Caterina Mazzella, Past Presidente Nazionale Fidapa Bpw Italy.

All’introduzione dei lavori ad opera di Loreta Mastrolonardo -Referente distrettuale della Task Force Diritti Umani e organizzatrice dell’evento- è susseguito il discorso di M.me Shermine Dajani – presidente del “Jordan Forum for Cooperation”- la quale ha elogiato “la forza delle donne Giordane che si sono distinte -negli ultimi anni- per impegno professionale unito alla dedizione verso le proprie famiglie e comunità“. Ha ricordato altresì le donne di Gaza che nonostante le indicibili sofferenze derivanti dalla devastazione del conflitto, danno conforto ai figli anche in mezzo alle case distrutte e trovano il coraggio di andare avanti nonostante la miseria umana circostante.

È seguito l’intervento di S.E. Mons. Antonio Staglianò, che ha parlato dell’ amore inteso come luce che può entrare nel tunnel più oscuro dell’esperienza umana, sostenendo la necessità di amare il prossimo, nonostante tutto e che le donne innanzitutto sono da considerarsi il futuro della pace del mondo.

Ha preso parte ai lavori il Console Onorario del Regno del Marocco Avv. Domenico Naccari, su proposta di Anna Pizzimenti, Referente Distrettuale della Task Force Parità di Genere nel Lavoro, il quale ha menzionato come “il Marocco oggi sia amministrato nelle sue città più importanti ovvero: Casablanca, Rabat e Marrakech da donne e che nell’ attuale governo siano presenti su 24 membri, 7 donne ministro. Segno del fatto che il Marocco si pone nel bacino del Mediterraneo all’avanguardia nella salvaguardia del ruolo della donna“.

