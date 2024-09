StrettoWeb

Anche il Comune di Messina aderisce alla Giornata Nazionale SLA, iniziativa promossa da Aisla Onlus, per domenica 15 settembre 2024. Per l’occasione la facciata di palazzo Zanca sarà illuminata da luce di colore verde, quale simbolo di Speranza per una malattia che ancora oggi non conosce cura. Con questo gesto, l’Amministrazione comunale ha infatti accolto la proposta di AISLA, condivisa e patrocinata da ANCI, finalizzata ad esprimere la piena solidarietà e sostegno di Messina e della sua comunità alla comunità SLA italiana.

Le parole di Basile

“Confermiamo la nostra vicinanza e sostegno ai malati di SLA. Il verde, si sa, – dichiara il sindaco Federico Basile – è il colore della speranza, della vitalità e della natura, ma è anche il colore rappresentativo di AISLA, con il quale illuminiamo la nostra Casa comunale per richiamare l’attenzione su questa grave malattia e sul pesante impatto che ha sulla vita delle famiglie e delle persone chiamate ad assistere chi ne è affetto. Ci auguriamo nel contempo che la ricerca medica possa giungere all’individuazione delle cause della malattia e di conseguenza di una terapia in grado di fermarne il progressivo avanzamento”.

La Giornata Nazionale SLA, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, del patrocinio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e con il patrocinio e il coinvolgimento di ANCI, intende ricordare il primo sit-in dei malati Sla in Piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, Aisla promuove diverse iniziative in tutta Italia, al fine di rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati Sla. Ad uniformare l’Italia in questa giornata di sensibilizzazione è sempre stata la presenza degli oltre 300 volontari in tutte le principali piazze italiane, impegnati in una raccolta fondi, grazie alla campagna “Un contributo versato con gusto”.

