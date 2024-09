Come giocherà il Catanzaro: un Iemmello in più e gli ultimi colpi, “viaggio” nella formazione di Caserta

StrettoWeb

Non che servisse l’annuncio, perché già si sapeva, ma ora c’è il nero su bianco e di certo questo aiuta ad alimentare un entusiasmo ai massimi storici. Catanzaro continua a vivere momenti d’oro, come dimostrano i sold out allo stadio, la campagna abbonamenti e in generale una voglia di grande calcio in città. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto del capitano Pietro Iemmello, simbolo della squadra: altri due anni, fino al 2026, per il bomber calabrese, tornato nella sua città nel 2022.

Quello di Iemmello è solo l’ultimo di una serie di annunci che hanno infiammato ancora di più la piazza e che fa il paio con quelli ufficializzati proprio sul gong di mercato, su tutti Coulibaly, D’Alessandro e La Mantia. Questo tris ha di certo ridisegnato la rosa di Caserta, che ha molta più varietà di scelta e anche – eventualmente – di possibilità di cambio del modulo da utilizzare. Le sue iniziali intenzioni di difesa a 4 si sono “scontrate” con l’iniziale 3-5-2 di queste prime giornate, ma gli ultimi nuovi arrivi potranno rendere Caserta più “camaleontico”.

Le alternative

Dunque, la domanda è: come giocherà il Catanzaro di Caserta? In caso di conferma di 3-5-2, davanti a Pigliacelli ci vanno Bonini, Antonini e uno tra Brighenti e Scognamillo, più o meno in linea con quanto visto in queste prime partite. Situm e Cassandro a fare da quinti (difficile D’Alessandro, che è più offensivo), mentre in mezzo Petriccione e Coulibaly affiancheranno Pontisso, abilissimo negli inserimenti in area, come dimostrato in questo avvio. Davanti, ci sarebbero solo due posti, ma la concorrenza è folta. Intoccabile Iemmello, c’è poi spazio per i vari Biasci, La Mantia, Pittarello, che Caserta può decidere di variare. Sicuramente, il reparto è ampio e offre anche garanzie.

In caso di difesa a 4, e quindi di possibile 4-2-3-1 come a Cosenza, le cose cambiano. Perché ai lati di Antonini e Scognamillo (o Brighenti o Bonini) andrebbero Cassandro e Situm, mentre in mediana giocherebbero Petriccione e Coulibaly. Davanti, imbarazzo della scelta, con la presenza di numerose ali (da D’Alessandro a Seck passando per Volpe, Brignola e Compagnon). Non è da escludere comunque un attacco a due, con Iemmello leggermente dietro la prima punta, un po’ come accadeva l’anno scorso con Tutino dietro Mazzocchi, esperimento (vincente) di Caserta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.