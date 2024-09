Coldiretti: incontro tra Federpensionati e movimento Giovani e Donne per programmare il Forum Intergenerazionale

StrettoWeb

La collaborazione intergenerazionale è stata al centro dell’incontro di Federpensionati Coldiretti Calabria con i rappresentanti dei tre movimenti di Giovani e Donne Impresa. Sono stati approfonditi diversi temi cruciali per il futuro del settore agricolo, ma l’attenzione si è concentrata nella collaborazione intergenerazionale che, ha detto la presidente dei pensionati, Elvira Leuzzi, “è tematica di grande rilevanza per le ripercussioni di questo fenomeno nella società e sullo stato sociale. Certamente il settore agricolo ed agroalimentare anche con l’affermarsi sempre di più nelle nostra regione delle attività connesse e della multifunzionalità delle aziende si avvale dell’esperienza dei senjor che trasmettono tecniche produttive e saperi”.

L’esperienza di vita ai più giovani, ma anche viceversa, arricchisce le conoscenze in settori particolari, come ad esempio l’informatica. Secondo il presidente della Coldiretti Calabria Franco Aceto, che è intervenuto all’incontro, “la risposta risiede nel ridare valore al ruolo della persona anziana nella società, uscendo dal perimetro di letture utilitariste e rimettendo al centro di tutto il capitale umano, senza per questo trascurare le nuove opportunità che permettono anche a chi è avanti con gli anni di essere attivo e avere una funzione non quindi solo una visione economicista delle persone anziane. L’agricoltura e l’impresa familiare – ha aggiunto – è esempio concreto di rapporti intergenerazionali proficui anche per quanto riguarda l’assistenza e la cura. Ma con il PSR diventerà ancora più evidente con adeguate misure di sostegno, il ricambio generazionale in agricoltura”.

Considerando tutti gli aspetti sociali e la necessità della collaborazione tra le generazioni per costruire una società di tutte le età, dove tutti vivano bene e diano il proprio contributo all’interno dei contesti abitativi famigliari, sociali-relazionali e lavorativi, è stato messo in programma il Forum Intergenerazionale, previsto per il prossimo 18 ottobre presso il Consiglio Regionale a Reggio Calabria. Trattandosi di una tematica che assume aspetti culturali, con il numero di anziani in crescita e diversi bisogni, dai più lievi a più impegnativi, a cui dare risposta, che impattano sul welfare, saranno proposte strategie per servizi più efficienti, maggior prevenzione e uso di nuove tecnologie assistive. Al Forum parteciperanno autorità Istituzionali che possono dare risposte e assumere iniziative. All’incontro hanno partecipato anche il Delegato nazionale dei Giovani Enrico Parisi, il direttore Regionale Francesco Cosentini e dell’Epaca Giuseppe Meringolo.

