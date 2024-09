Cittadella-Catanzaro 0-0, pari noioso al “Tombolato” davanti a mille tifosi giallorossi

StrettoWeb

Avanti a piccoli passi. Il Catanzaro resta imbattuto e, dopo la sosta, torna dal “Tombolato” con un pari. In casa del Cittadella finisce 0-0. Le scelte: Caserta cambia modulo e passa a 4 dopo l’inizio a 3 in queste prime gare. C’è Pompetti in mezzo con Petriccione, Compagnon e Buso ai lati e Iemmello dietro Biasci, nel ruolo di Tutino l’anno scorso a Cosenza.

La partita. Equilibrio nel primo tempo, davanti a circa mille tifosi giallorossi, molto rumorosi al “Tombolato”. Comincia meglio la squadra di casa, che sfiora il gol su corner con un colpo di testa sventato da Pigliacelli. La seconda parte del primo tempo è dei giallorossi, che in contropiede vanno a un passo dal gol con Compagnon, il cui tiro viene deviato a pochi passi dalla porta. Nella ripresa succede poco, ancora meno della prima frazione. Le due squadre non si fanno male e la partita rimane bloccata, nonostante i cambi. Così cambia la classifica: di seguito la graduatoria e i risultati di oggi.

Risultati Serie B, 5ª giornata

Bari-Mantova 2-0

Brescia-Frosinone 4-0

Cittadella-Catanzaro 0-0

Cremonese-Spezia 1-1

Juve Stabia-Palermo 1-3

Classifica Serie B

Brescia 9 Spezia 9 Pisa 8 Juve Stabia 8 Cittadella 8 Reggiana 7 Mantova 7 Palermo 7 Cremonese 7 Cesena 7 Salernitana 6 Sudtirol 6 Catanzaro 6 Sassuolo 5 Bari 5 Modena 5 Carrarese 3 Frosinone 3 Sampdoria 2 Cosenza 1 (-4)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.